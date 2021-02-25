Basın örgütlerinden Nur Nadir tepkisi “Hadsiz ve sınırını aşan ifadeler”

Gazetecilik ve basın örgütleri, bir televizyon programında hem gazeteciler hem de kimi siyasiler için “hakaret ve ağır suçlamalar” yapan Nur Nadir isimli kişiye tepki gösterdi.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Medya, basın ya da gazetecilik alanında, hiçbir tecrübe, birikim veya fikir sahibi olmayan bu şahsın, rastgele geldiği bir medya patronluğu noktasında, basın dünyasına ayar çekercesine savurduğu hakaret ve ağır suçlamalar, sadece etik değerleri aşmamış aynı zamanda da bir suç unsuru oluşturmuştur” değerlendirmesi yaptı.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ayrıca Nur Nadir’in medya, basın ya da gazetecilik alanında, hiçbir tecrübe, birikim veya fikir sahibi olmadığını da ortaya koydu.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ise Nur Nadir’in Kıbrıs Medya Grubu’nu “kişisel hırsları ile egosunu tatmin” için kullandığını belirtti, en son hakaretlerine yönelik yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Medya Grubu adına Nur Nadir’in bir basın mensubuna yönelik “hakaretlerine karşı” yasal işlem başlattıklarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Sahibi olduğu gazeteyi ve televizyonu kişisel hırsları ile egosunu tatmin etmek için kullanan Nur Nadir hadsizliklerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yapan Gizem Özgeç’e ağza alınmayacak hakaretler yağdıran malum zat, yalana başvurmaktan da geri kalmadı. Kendini dünyanın merkezi olarak görecek kadar ileri giden Nadir, esasen kendisinin alay konusu haline dönüştüğünü fark edememesi, yönettiği medya kuruluşu için hem üzücü hem de utanç vericidir.” iddiasında bulundu.

Nadir’in onlarca emekçinin hakkını gasp ettiğini, tehdit ve şantajla emekçilere baskı uyguladığını, devletten katkı payı alabilmek için sarı sendika kurdurttuğunu, mevcut hükümetten yana tavır belirleyerek, düzenden nemalanmaya çalıştığını ifade eden Kişmir, “hakaretlerine katlanacak ve suskun kalacak değiliz.” ifadelerini kullandı.

Nur Nadir’in son yaptığı hakaretlere yönelik gerekli yasal işlemi başlattıklarını kaydeden Kişmir, “Birçok kez açtığımız davaları kaybetmesine rağmen, doğruyu bulacak yetiyi gösteremeyen bu zatın, yine kaybedeceği bu davadan sonra, ahlaklı ve etik yorumlarda bulunacağını beklememekteyiz. Ancak bizlerin, bu kişilere ahlaklı olmayı öğretmek, sorumluluğumuzdur.” dedi.

Kişmir açıklamasında, “O nedenle kontrolünü kaybetmiş olan Nur Nadir’e ve Asil Nadir’e son kez uyarıda bulunuyoruz. Eğer bu şekilde ahlaki değerlerden yoksun tavırlarınız devam ederse, sizleri ahlaki çizgiye getirmekten çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Yönettiğiniz basın kuruluşu babanızın çiftliği olabilir ancak basın camiasının tamamı babanızın çiftliği değildir. İstediğiniz gibi konuşup istediğiniz gibi yazmak haddinize değildir. Şımarık çocuklar gibi sürekli insanları aşağılamanıza izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Gazeteciler Birliği açıklaması

“Hasbel kader sahibi olduğu gazeteyi ve televizyonu, insanların özel hayatını kamu önünde deşifre etmek, onlara hakaret etmek ve ağır suçlamalarda bulunmak için araç olarak kullanmaktan çekinmeyen Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak şiddetle kınıyoruz.

Nadir’in kendi televizyon kanalında katıldığı bir programda, Sağlık Bakanlığı’nda Basın Danışmanı olarak görev yapan ve pandemi döneminde bakanlık ile gazeteciler arasında kilit noktada yer alan meslektaşımız Gizem Özgeç’e sarf ettiği çirkin hakaretler, kabul edilemez bir noktadadır.

Kurumunda yaşanan emek sömürüsüne ve onlarca hak ihlaline rağmen utanmadan basın emekçilerini yayınlarında hedef gösteren bu şahsın, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek kişilere saldırması ve bunu defalarca tekrar etmesi, ne etik değerlere ne de ahlaki normlara uymaktadır.

Nur Nadir’in bu hadsiz ve sınırını aşan ifadeleri ne ilk ne de sondur.

Nadir ayrıca, söz konusu yayında, sadece Özgeç’e hakaret etmekle kalmamış, kendisi gibi düşünmeyen ve ‘muhalif’ olarak adlandırdığı tüm medyayı da FETÖ’cü ilan etmiştir.

Medya, basın ya da gazetecilik alanında, hiçbir tecrübe, birikim veya fikir sahibi olmayan bu şahsın, rastgele geldiği bir ‘medya patronluğu’ noktasında, basın dünyasına ayar çekercesine savurduğu hakaret ve ağır suçlamalar, sadece etik değerleri aşmamış aynı zamanda da bir suç unsuru oluşturmuştur.

Nur Nadir’e bu tür saldırıların bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu hatırlatır, özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı yapmış olduğu cinsiyetçi saldırıyı şiddetle kınadığımızı bir kez daha bildiririz.

KTGB Yönetim Kurulu olarak üyelerimize ve onların haklarına karşı yapılan her türlü saldırı ve tehdidin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtir, gerekli yasal mücadelenin verilmesi için girişim başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”