Basın Kartı Komisyonu’ndan ‘sosyal sigorta yatırımları’ uyarısı: “Yatırımlar eksiksiz ve düzenli yapılmalıdır”

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan basın açıklamasında yeni dönem kartları için müracaat süresinin başlatıldığı duyurulurken, Basın Kartı sahibi olabilmek için gereken ‘sosyal güvenlik yatırımlarının’ aksatılmaması konusunda da uyarılar yapıldı.Yatırımların eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, “Çalışma Bakanlığı ve işverenleri bu yöndeki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Basın Kartı Komisyonu yeni dönem basın kartlarının değerlendirmesi için müracaat sürecini başlatmıştır.

Basın Kartı Komisyonu yeni dönem basın kartlarının değerlendirmesi için müracaat sürecini başlatmıştır.

Bu süreçte komisyonumuza gelen en yoğun başvuru 'sosyal sigorta ya da ihtiyat sandığı' yatırımları yapılmayan gazetecilerin yaşadığı mağduriyettir.

Basın Kartı Tüzüğü gereği, Basın Kartı sahibi olabilmenin en temel şartlarından biri sosyal güvenlik yatırımlarının gazetecilik mesleği üzerinden eksiksiz ve düzenli yapılmasıdır.

Bu maddenin bir amacı da gazetecilerin gelecek güvencesini garanti altına almak ve bu yönde olası eksiklikleri basın kartı aracılığı ile gündeme getirmektir.

Basın Kartı Komisyonu olarak Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere tüm denetim birimlerini göreve davet ederken, işverenlere de bu yöndeki görev ve sorumluluklarını yeniden anımsatırız.

Basın Kartı Komisyonu (a)

Cenk Mutluyakalı Başkan”