Basın Kartı Komisyonu yeni dönem basın kartı müracaatlarını değerlendirdi

Basın Kartı Komisyonu 2022 yılı ilk dönem toplantısını yaptı, 13 kişiye Sürekli Basın Kartı verildi, ayrıca, 9 kişi de ilk kez Sarı Basın Kartı almaya hak kazandı.



“Basın Kartı Tüzüğü” çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu 118 kişinin Sarı Basın Kartı da yenilendi.

Basın Kartı Komisyonu toplantısı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni temsilen komisyon başkanı Cenk Mutluyakalı başkanlığında; üyeler, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar ve Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz’ın katılımı ile yapıldı. Kıdemli Komisyon Üyesi Erten Kasımoğlu, mazereti nedeniyle toplantıda yer alamadı.



Komisyon toplantısında toplam 160 müracaat değerlendirildi.



Basın Kartı Komisyonu, yeni basın kartlarının sunumuna, kartların, dijital kullanıma da uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi sonrasında geçileceğini açıkladı.



SARI BASIN KARTI sahipleri https://www.basinkarti.org/ web sitesinden ilan edildi ve güncellendi.



Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı, başvuruları reddedilen kişilere bunun gerekçeleri ile bildirileceğini söylerken, kimi başvuruların ileri inceleme amacıyla sonuçlandırılmadığını ifade etti.



Adanın güneyinde görev yapan gazeteciler müracaatlarına yönelik geçmiş dönemde yaşanan bir tartışma olduğunu da belirten Cenk Mutluyakalı, Basın Kartı Tüzüğü’ne göre kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirtti, şunları söyledi:

“Basın Kartı Verilmesinde Aranan Koşulları anlatan Basın Kartı Tüzüğü’nün 2’nci bölüm 6. Maddesine göre mensuplarına basın kartı verilecek basın yayın kuruluşlarının Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı direktörlerinin bulunması, ayrıca Radyo ve Televizyonların ise Yayın Yüksek Kurulu Başkanı tarafından onaylanması gerekmektedir.



KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve 46/1988, 58/1988 Sayılı Enformasyon Dairesi Yasası’nın 5’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Resmi Gazete’de yayınlanan Basın Kartı Tüzüğü bu nedenle adanın güneyinde görev yapan gazetecilere basın kartı verilmesine yanıt vermemektedir; söz konusu meslektaşlarımız, basın kartlarını, görev yerlerinin tescilli bulunduğu organizasyon kapsamında alabilmektedir.”



Basın Kartı Komisyonu, Kuzey Kıbrıs’ta basın kartı müracaatlarını meslek örgütü temsilcilerinin katılımı , açık ilan ve müracaatla, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve bunu şeffaflıkla paylaşan tek otoritedir. Basın Kartı Komisyonu, “Basın Kartı”nın seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını ileriye taşıyacaktır.



Gazetecik değerleri açısından tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz haber takibi ve davetlerinde Sarı Basın Kartı’nı gözetmeleridir.

