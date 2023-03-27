Basın Kartı Komisyonu, bir araya geldi

Basın Kartı Komisyonu, Aralık toplantısındaki ihtilaflı dosyalarını yeniden görüşmek ve ara başvuruları değerlendirmek için bir araya geldi.

Basın Kartı Komisyon kararlarına kurumsal web sayfasından www.basinkarti.org ulaşılabilir.

Verilen bilgiye göre, komisyon tüm kararlarını oybirliği ile aldı bir sonraki toplantı Haziran 2023’te yapılacak.