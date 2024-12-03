Basın Kartı Komisyonu başvuru kabul ediyor

Basın Kartı Komisyonu, yılın ikinci dönem başvurularını kabul ediyor.

27 Aralık’a kadar sarı ve sürekli basın kartları için Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına başvuru yapılabilecek.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuruları için ücret 200 TL olarak belirlendi.

Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve gazetecilik kriterlerine göre kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazetecilik mesleği anlamında son derece önemlidir" dendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği'ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.

Basın Kartı başvuru koşulları

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımak şartı aranıyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.