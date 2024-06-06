Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor

Basın Kartı Komisyonu, yılın ilk dönem başvurularını kabul edeceğini duyurdu.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, sarı ve sürekli basın kartları için başvuruların 28 Haziran’a kadar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabileceği kaydedildi.

Ücreti 150 TL olarak belirlenen basın kart başvuru formunun https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebileceği belirtilen açıklamada, sarı basın kartının Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartı olduğu ve gazeteciler için önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, basın kartı başvuru koşulları şöyle sıralandı:

“Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımak şartı aranıyor.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği'ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.