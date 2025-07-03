Basın Kartı Komisyonu, 2025 yılı ilk dönem toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda sarı ve sürekli basın kartı başvurularının değerlendirildiği ve onaylanan kart sahiplerinin www.basinkarti.org resmi web sitesinde güncellendiği bildirildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda; Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.