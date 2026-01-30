Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy görevden alındı

YENİDÜZEN

UBP-DP-YDP Hükümeti, memlekette infial yaratan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından yürütülen “algı operasyonu” kapsamında bir bürokratı daha görevden aldı.

Bu kapsamda Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy’un da görevine son verildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Güçlüsoy, söz konusu kararı doğruladı; “Evet, görevden alındım” dedi. Güçlüsoy, gerekçe ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Hatırlanacağı üzere dün de Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt görevinden alınmıştı. Kanal Sim’de yayınlanan Haber Toplantısı isimli programa telefonla bağlanan Talaykurt, Başbakanlık’taki tüm müsteşarların görevden alınmasının söz konusu olduğunu söylemişti.