Akaryakıta bu kez 1.42 ile 3 TL arasında indirim
Benzin fiyatları beş gün öncesinde 4 lira artarken, Akdeniz borsası petrol borsasındaki sert düşüş sonrasında bu kez 1 lira 42 kuruş ucuzladı.
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Benzin fiyatları beş gün öncesinde 4 lira artarken, Akdeniz borsası petrol borsasındaki sert düşüş sonrasında bu kez 1 lira 42 kuruş ucuzladı.
Euro Dizel'de ise 6.45 TL zammın ardından 3 TL indirim oldu. Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Tüzüğü’ndeki değişikliğin ardından akaryakıt ücretlerini günlük belirleme imkanı doğarken, beklenen indirim duyuruldu.
Kurşunsuz benzin 95 Oktanın litre fiyatı '1 TL 42 kuruşluk' indirimle 18.75 TL’den 17.33TL’ye,
98 Oktan 19 TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel 3 TL indirimle 21.07 TL’den 18.07 TL’ye
ve gazyağı da '2 TL 44 kuruşluk' indirimle 19.47 TL’den 17.02 TL’ye düştü.
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Etiketler : akaryakıt