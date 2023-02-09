KKTC kafilesinden olmayan 2 cansız beden daha bulundu

Başbakanlık, İsias Otel’de devam eden arama – kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, ekiplerin arama - kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İsias Otel enkazından çıkarılan kişi sayısı 21'e yükselmiş oldu. 21 kişiden sadece 1'i yaralı şekilde çıkarıldı.

Başbakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor."