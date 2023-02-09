Başbakanlık: “Herhangi bir canlı – cansız bedene ulaşılmadı”

Başbakanlık, son açıklanan 2 cansız beden dışında herhangi bir canlı ya da cansız bedene ulaşılmadığını açıkladı, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan son resmi açıklamada, KKTC kafilesinden olmayan 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Adıyaman’daki İsias Otel enkazındaki arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. En son açıklamış olduğumuz kişilerin haricinde herhangi bir canlı veya cansız bedene henüz ulaşılamamıştır. Lütfen resmi açıklamalar haricindeki bilgi paylaşımlarına itibar etmeyiniz.”