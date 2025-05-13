CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüden yaptığı konuşmada, “Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilinen UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun kardeşinin, Başbakanlıkta istihdam edilmesine rağmen işe gitmeden maaş aldığını” iddia etti.

Barçın’ın “Başbakanlığa gittim, sordum; bir günden bir güne bu kadını işte gören yok” söylemlerine karşın Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Not aldım, arkadaşlara soracağım” demekle yetindi.

Mecliste konuşan Barçın, “Buraya gelmeden önce Başbakanlığa uğradım. Orada kayıtlı görülüp görevlendirilmesine rağmen işe gitmeden maaş alan onlarca insan var. Başbakanlıkta bir günden bir güne bu kadını işte gören yoktur” diyerek, ilgili kişinin sadece evrak üzerinde görevli göründüğünü, ancak hiçbir mesaiye katılmadığını söyledi.

Barçın’ın açıklamasına göre, durumun ayyuka çıkmasının ardından Başbakanlık Müsteşarlığı, adı geçen kişinin göz önünden uzaklaştırılması amacıyla Spor Dairesi Girne Bölge Amirliği’ne görevlendirilmesi için yazı yazdı. Barçın, “Gözden uzak, gönlümüze yakın olsun diyorlar. Ortalıkta gözükmesin ki kimse bir şey demesin” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görevlendirme yazısında, kişinin tam mesai yaptığına dair her ay belge gönderilmesinin talep edildiğini de belirten Barçın, “Her ay tam mesai yaptığına dair belge göndermek zorunda mı amiri? Salı gitmiyor, Çarşamba gidiyor. Bunları kim denetleyecek?” diyerek tepki gösterdi.

Barçın ayrıca, benzer şekilde işe gitmeden maaş alan başka partililerin de bulunduğunu söyledi.

İddiaların ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova kısa bir yanıt vererek, “Not aldım, arkadaşlara soracağım” dedi.