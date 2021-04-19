Başbakan’dan Meclis’e “seçim hilesi” mektubu

Erken seçim ve ara seçim gündeminde sıkışan hükümet, Meclis’te geçici özel (Ad-Hoc) komite marifetiyle çoğunluk sağlayarak, erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Başbakan Ersan Saner, bu amaçla Meclis Başkanlığı’na 19 Nisan 2021 tarihli bir yazı gönderdi. Saner, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin devre dışı kalması anlamına gelecek yeni bir ad-hoc komite kurulması önerisi yaptı.

Başbakan Ersan Saner, mektupta tüm siyasi partilerin katılacağı “çoğulcu demokrasinin sağlanmasından” söz etse de, hükümetin çoğunlukta olacağı bir geçici ve özel komite istedi. Saner, Meclis Başkanı’ndan Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı’nı toplayarak bu önerinin görüşülmesini talep etti.

Hükümetin hazırladığı tasarı ve üç muhalefet partisinin önerisi için ivedilik kararı verilmesi beklenen Meclis Genel Kurulu toplantısı yapılamazken, Başbakan Saner Meclis’e mektup gönderdi. Saner, “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite” oluşturulmasını istediği mektubunda, bu komitede UBP’nin 3, CTP’nin 2, HP, TDP, DP ve YDP’nin de birer milletvekiliyle temsil edilmesini ve böylece Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde olmayan hükümet çoğunluğunu sağlamayı amaçlıyor.

Komite, Başbakan’ın önerdiği gibi olursa hükümet 5, muhalefetin 4 temsilcisi olacak. Hükümet programında erken seçim için Ekim 2021 tarihi yer alırken geçtiğimiz hafta bu kez “Nisan 2022” önerisi yapılmıştı. Buna karşı muhalefet bu yıl ağustos sonunda erken seçim yapılmasını istiyor. Meclis eğer seçim tarihinde uzlaşamazsa, yasa gereği, haziran ayında ‘ara seçim’ yapılması ve Ersin Tatar’dan boşalan tek sandalye için sandığa gidilmesi gerekiyor.