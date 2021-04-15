Arıklı: “2022 Nisan’da erken seçime sıcak bakıyoruz”

Hükümet ortaklarının erken seçimi öteleyip 2022 Nisan ayına alınması teklifine sıcak baktığını işaret eden Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti meclisi ile bunu görüşüp değerlendireceğini belirtti.

Arıklı, “Cumartesi günlerinin de tam kapanması konuşuluyor, turizmin açılmasıyla ilgili soru işaretleri var, ekonomi yoğun bakımdayken seçim istemek hükümeti intihara sürüklemektir.” yorumunda bulundu.

Hükümetin seçimi öteleme gerekçelerine de değinen Arıklı, şunları ifade etti:

“Seçimi erteleyeceksek haklı bir gerekçenin ortaya konulması gerek. Başbakan’ın bu ertemle ile ilk ve en önemli gerekçesi ötelemeyle toplumun %50’sinin daha rahat aşı olabileceği ve daha rahat seçime gidilebileceği. Ötelemenin birinci gerekçesi toplumun yarıdan fazlasını aşılayabilme. İkincisi yollar ve hastane ihaleleri. Üçüncüsü ise Güvercinlikte büyük organize sanayinin kurulması yönünde. Tüm bunları hayata geçirmek için seçimin ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“Daha iyi çözümleri varsa gelsinler”

Muhalefetin erken seçim konusunda samimi olmadığını da ifade eden Arıklı, “Muhalefetin daha iyi çözümleri, proje ve hazırda kaynakları varsa açıklasınlar, biz derhal hükümetten çekilelim” dedi.