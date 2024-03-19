Başbakan Üstel Başsavcı ile görüştü

Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in mahkemeye getirilmesi öncesi hareketli anlar yaşandı, Başbakan Ünal Üstel Başsavcı ile görüştü. Görüşmenin ardından Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, “Her zaman yapılan rutin

görüşmelerden biri” denildi.

Mahkeme girişinde basının görüntü almasına tepki gösteren Üstel, "Neyi çekiyorsunuz?" diye sordu ve Başsavcı'nın odasına çıktı.

Başbakanlık: "Başsavcı ile yapılan görüşme rutin bir görüşmedir"

Konuyla ilgili yazı açıklama yapan Başbakanlık, Başbakan Üstel'in göreve geldiğinden bu yana bu tür ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklama şöyle:

"Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, Başbakanlık görevine geldiği günden bügüne üst düzey tüm devlet yöneticileri ile belirli aralıklarla bir araya gelerek gündeme dair konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Sayın başbakanımızın bugün Başsavcı ile kendi makamında gerçekleştirdiği görüşme de bu kapsamdadır ve ilk değildir.

Başbakanlık olarak, koordinasyon görevimiz kapsamında tüm kurumlarımızla belirli aralıklarda gerçekleştirdiğimiz rutin görüşmeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz."