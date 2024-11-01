Başbakan Ünal Üstel hastaneye kaldırıldı

Başbakan Ünal Üstel bu sabah mide ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkililerinin YENİDÜZEN'e verdiği bilgiye göre Üstel'in sağlık durumunun iyi olduğu kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak, Üstel'in sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Başbakan Ünal Üstel, mide rahatsızlığı şikayetiyle bugün sabah saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuş ve gerekli tetkikleri yapılmıştır. Başbakan Üstel’in durumu stabil olup, dahiliye servisinde takip ve tedavisi sürdürülmektedir."