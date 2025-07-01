Başbakan Ünal Üstel apar topar Ankara’ya uçtu

Polis teşkilatında terfi bekleyen isimler bulunmasına rağmen, Ünal Üstel’in yeni bir “havuz” oluşturarak başka kişileri terfiye uygun hâle getirmeye çalışması nedeniyle dün Meclis kilitlendi. Krizin yankıları sürerken, Başbakan Üstel bugün ani bir kararla Ankara’ya gitti.

Meclis Genel Kurulu’nda dün görüşülen ‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı çıkan bazı milletvekilleri, nisaba destek vermemiş, Meclis toplanamamış ve yasalar askıya alınmıştı.

Yarım saati aşan oturum arasına, Başbakan Ünal Üstel’in bazı vekillerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği, adeta ‘ikna odaları’ kurduğu kulislerde konuşulmuştu. Vekillerin, nisaba ve oylamaya katılmaları için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

Başbakanlıktan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Üstel’in bugün ani bir kararla Ankara’ya gidişi dikkat çekti.

Her "hükümet krizi" döneminde olduğu gibi bu kez de yine UBP kaynaklı "kabine değişikliği" iddiaları ortaya atıldı. UBP kulislerinde konuşulan iddiaya göre "Hüseyin Çavuş Kelle ve Dursun Oğuz görevden alınacak".