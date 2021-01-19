Başbakan, Tarım Bakanı ve Büyükelçi ‘küçükbaş hayvan’ dağıtıyor
Çömlekçi Çiftliğinde hayvan dağıtımı yapıldı, Başbakan, Tarım Bakanı ve TC Lefkoşa Büyükelçisi katıldı.
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Çömlekçi Çiftliğinde hayvan dağıtımı yapıldı, Başbakan, Tarım Bakanı ve TC Lefkoşa Büyükelçisi katıldı.
Covid-19 tedbirlerinin yine esnetildiği görünen etkinlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” adı altında başlatılan programa müracaat edenler arasında “çekilişle” hayvan dağıtıldı.
Başbakan Ersan Saner’le Tarım Bakanı Ersan Saner’in yanısıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ayrıca bakanlık ve TİKA yetkilileri etkinlikte yer aldı.
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Etiketler : TİKa, küçükbaş hayvan