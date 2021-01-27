Başbakan Saner: Açık ilçelerde çok ciddi denetimler başlıyor

Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa ve Girne’deki ‘kısmi sokağa çıkma yasağının’ bugün itibariyle başladığını açıkladı, her iki bölgede de vatandaşlar; günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılamak adına kendi bölgelerindeki market, benzin istasyonu ve eczaneye gidebileceğini belirtti.

Saner, hayvancılık, tarım ve inşaat sektörü ile tedarikçileri hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

Saner, ‘açık’ olan ilçeler; Mağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt’ta sokağa çıkma yasağı olmadığı ancak bugünden itibaren çok ciddi denetimlerin başlayacağını açıkladı.

Öte yandan ülkede bugünden itibaren ise saat 20.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Saner, “ Hafta sonu bütün ülke kapalı olacak. Yani Cuma akşamı 20.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar kapalı olacak. Lefkoşa ve Girne için geçerli olan kurallar, tüm ülke için geçerli olacak. Kendi ihtiyaçları için bölgedeki markete, eczaneye, benzin istasyonlarından faydalanabilecek. Hafta sonu itibariyle de tam kapanmaya gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

Saner, temaslı vakalara ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını vurguladı, bu bilginin verilmesinin toplum korunmasının o kadar kolay olacağını belirtti.

BRT’de Gündem+ programına konuk olan Başbakan Saner’in açıklamaları özetle şöyle: Hükümet göreve geldiği günden bugüne korona virüsle mücadelenin içine geldik. Hükümet programını okuduğum 15 Aralık’ta dünyada 18 milyon, hayatını kaybedenler ise 1 milyon 800 binlerdeydi. Bugün ise hayatını kaybedenler 2 milyonu aştı. Bulaştan etkilenen insan sayısı 30 günde 200 milyona ulaştı. Kış aylarının etkisiyle birlikte vakalarda artış görülüyor. Hükümet olarak bir takım tedbir almamız gerekiyordu. Sağlık her şeyden önemli… Bunun için de her türlü tedbirleri alacağımızı söyledim. Ekonominin de paralel şekilde yürütülmesi gerekiyor. İngiltere, Almanya, Fransa’da aynı sorunlarla baş başadır. Türkiye’de de 2 ayı yakın süredir restoranlar kapalı. Bizlerde ekonomi ve sağlığı paralel götürmek adına bugüne kadar geldik. Girne’de vakalar artınca, tedbirleri artırdık. Dünyada bir yıldır bu süreç devam ediyor. Ülkede bugüne kadar rakamlar dünyayla kıyaslandığında iyi noktalarda seyretti. İyi durumda olmamız bir takım rahatlık getirdi. Temaslıların tespiti konusunda ciddi sıkıntı yaşadık, dönülmez bir yola girdiğimizi söyleyebiliriz. Herhangi bir vaka ile temas varsa sağlık birimlerine bildirin. Hastalıkla ilgili halsizlik ya da benzer semptomlar varsa uzman doktorla görüşün. Temaslı vakalara ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu bilgi verildiğinde, toplum korunması o kadar kolay olur. Vatandaşlar arasında bıkkınlık söz konusu, kabul ediyorum. Ama hep birlikte bu sorunu çözeceğiz.”

“Günlük ihtiyaçlar karşılanabilecek”

“Bu uygulama, Mart-Haziran dönemiyle aynı. Vatandaşlar; günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılamak adına kendi bölgelerindeki market, benzin istasyonu ve eczaneye gidebilmek için sokağa çıkabileceklerdir. Hayvancılık, tarım ve inşaat sektörü ile tedarikçileri hizmet vermeye devam edecek. Bunun adına kısmi sokağa çıkma yasağı diyoruz. Bu, Lefkoşa ve Girne için geçerli. Evlerinde izole ederek, Covid trajedisinden kurtulmak için her türlü özveriyi ortaya koymalarını istiyoruz. 2 Şubat’ta tekrardan gözden geçireceğiz. Vergi Dairesi, Araç Kayıt Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Tarım Bakanlığı’nda çalışmalar devam edecek. Herhangi bir sıkıntı yok.

“4 ilçede denetimler başlayacak”

“Mağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt ilçelerinde sokağa çıkma yasağı yok. Orada normal yaşam, kurallara uymak koşulları ile devam edecek. Açık olan ilçelerde çok ciddi denetimler başlatıyoruz. Tüm belediyelerdeki kolluk görevlileri, Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilerek, 4 ilçede denetimler başlayacak.”

“Tüm ülkede bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor”

“Tüm ülkede bugünden itibaren saat 20.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise bütün ülke kapalı olacak. Yani Cuma akşamı 20.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar kapalı olacak. Lefkoşa ve Girne için geçerli olan kurallar, tüm ülke için geçerli olacak. Kendi ihtiyaçları için bölgedeki markete, eczaneye, benzin istasyonlarından faydalanabilecek. Hafta sonu itibariyle de tam kapanmaya gidiyoruz.”

“Fotoğraf eski”

“İki gazetemizde Mağusa’ya akın olduğu görülüyor. Çekilen fotoğraf, Gönyeli çemberinden çekilen eski bir fotoğraf.”

“244 hasta, yüzde 90’ı Lefkoşa ve Girne’den…”

“Hastalık semptomu veren 244 hasta var. 182’si pozitif olarak otelde bekletildi, 52’si de hastaneydi, 5’i yoğun bakımdaydı. Hastaların yüzde 90’ı Lefkoşa ve Girne bölgesinden. Ağırlık bu iki bölgeden olduğu için tam kapatma koşullarını uygulamak zorunda kaldık.”

Güney’de çalışanlar…

“Ülkeyi kapattık, temaslıların çok önemli olduğunu söyledik. Gerçek olmayan beyanlardan dolayı sağlık sisteminde sıkıntı yaşandığını dile getirdik. Güney’de çalışan işçiler ülkeye geldiklerinde temaslı olup olmadıklarını bilmediğimizden dolayı, bizim belirlediğimiz yurtlarda kalmalarına karar verdik. 3 güne bir test yapılsa da kaçak olabiliyor. Bu durum da sevdiklerine zarar verebiliyor.”