“Başbakan ile ‘görevden alınacağım’ iddialarını konuşmaya gidiyorum”

YENİDÜZEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir süredir kulislerde konuşulan “görevden alınacağı” yönündeki iddialar üzerine Başbakan Ünal Üstel’den görüşme talep etti, “iddiaları sormaya” karar verdi.

Taçoy’un bugün Üstel ile ikili bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Taçoy’un, görevden alınacağı yönündeki iddialar üzerine istifa etmeye hazırlandığına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine YENİDÜZEN, Taçoy’a ulaştı, iddiaları sordu.

Hasan Taçoy, “Başbakan ile güncel konuları görüşeceğim” dedi, “görevden alınacağınız iddialarını da görüşmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna, “Parmağın arkasına saklanmaya gerek yok. Bu söylentileri de konuşacağım. Ama görüşme, istifa amaçlı değil” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, ara seçimlerin ardından görevden alınacağı kulislerde bir süredir konuşuluyordu.

İddialara göre Taçoy’un yerine UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu atanacak.

Öte yandan kabinenin bazı üyelerinin de değişeceği konuşuluyor.