Röportaj yapmak için bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, sorduğu soruları beğenmemesi nedeniyle Saray’dan kovulduğunu açıklayan Halk TV Muhabiri Seyhan Avşar, bu kez hakkında ortaya atılan iddiaları tek tek yanıtladı.

Avşar, 2 maddede Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaya koyduğu iddiaları ve aslında ne olduğunu paylaştı.

Avşar, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt’un röportaj öncesinde Kutlu Adalı ile ilgili soru soracağını öğrendiğini, bu nedenle de görüşmeyi 5 dakikada tamamlamasını istediğini dile getirdi.

Tatar’a Halil Falyalı ile ilgili yönelttiği soru üzerine röportajın sonlandırıldığını kaydeden Avşar, “Basın danışmanı Akkurt ve Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler. Bir Başbakan için 'Beklerse beklesin' demem mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Avşar, “Gerçekleri yazmaya, soru sormaya devam edeceğiz” diyerek, Cumhurbaşkanlığı binası içerisinde ses kaydı alan kamera görüntülerini yayınlama çağrısı da yaptı.

İşte Halk TV’nin Cumhurbaşkanlığı’na yanıtı:

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasında yer alan iddialara muhabirimiz Seyhan Avşar tek tek yanıt verdi.

Muhabirimiz Seyhan Avşar’a KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği röportaj sırasında makam odasından çıkarılmasına ilişkin yaptığımız haberin ardından Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Seyhan Avşar açıklamadaki anlatımın doğru olmadığını dile getirirken olayı gerçekte olduğu şekliyle tekrar anlattı.

Ersin Tatar’ın basın ofisi ne iddia ediyor?

Seyhan Avşar, Basın-Yayın Danışmanımız Aydın Akkurt ile yaptığı kısa sohbette, Kutlu Adalı ve Halil Falyalı cinayetlerini gündeme getirirken, Akkurt bu olaylarla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ve kendisi eğer isterse bu olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü ile konuşabileceğini söyledi. Soruları Akkurt’a gösterdi.

Aslında ne oldu?

Seyhan Avşar: Öncelikle Kıbrıs Cumhurbaşkanı basın danışmanı Aydın Akkurt ile röportaj sırasında Ersin Tatar’a soracağım soruların bir kısmına ilişkin sohbet ettiğim doğru. Ancak Akkurt, gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruyu soramayacağım belirtilerek, 'Dünya cayır cayır yanarken siz bu cinayeti konuşturuyorsunuz' dedi. Bu konuşmamız devam ederken Tatar tarafından çağrıldık. Telefonumu ve çantamı dışarıda bırakarak içeri geçtik. Tokalaşmadık ardından odaya fotoğrafçı girdi ve fotoğrafımız çekildi.

Ersin Tatar’ın basın ofisi ne iddia ediyor?

Röportaj devam ederken, içeriye giren Özel Kalem Müdürü, ‘Başbakan Sucuoğlu’nun geldiğini ve şeref salonuna alındığını’ arz etti. Bu nedenle de Seyhan Avşar’a ‘Başbakanımız bekliyor, röportajı sonlandıralım, Başbakan ayrıldıktan sonra devam edilir’ denildi. Bunun üzerine öfkelenen Seyhan Avşar’ın ‘Başbakan beklerse beklesin’ şeklinde saygısızca bir ifade kullanması üzerine dışarıya alınmıştır.

Aslında ne oldu?

Seyhan Avşar: Röportaj sırasında Başbakan’ın geldiğinin söylenmesi üzerine röportajın bitirildiği söylenmiş. Ancak röportaj başlamadan Kutlu Adalı sorusunu soracağımı öğrenen basın danışmanı Akkurt 5 dakikada görüşmeyi tamamlamamı istedi. Randevulu gitmeme rağmen zaman sınırı konuldu. Buna rağmen kabul ettim ve hızlı olmaya çalıştım. Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak röportajımız başbakanın gelmesinden ziyade Tatar’a yönelttiğim 'Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var mı?' sorum üzerine sonlandırıldı. Basın danışmanı Akkurt ve Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler. Bir Başbakan için 'Beklerse beklesin' demem mümkün değildir.



Ersin Tatar’ın basın ofisi ne iddia ediyor?

Dışarıda bekleyen Seyhan Avşar saygısız tutumunu sürdürmeye devam ederken, ‘Hakkınızda haber yapacağım, göreceksiniz’ şeklinde tehditler savurmuştur.

Aslında ne oldu?

Seyhan Avşar: Tüm bu gelişmeler üzerine yaşananları haberime yazacağımı söyledim. Tatar, ‘yazarsan yaz’ şeklinde karşılık verdi. Dışarı çıkarılırken ise Akkurt, ‘gazeteci değil tetikçisiniz’ dedi. Cumhurbaşkanı Sarayı’nda yaşananlar bunlardan ibarettir. İsterlerse ses kaydı alan kamera kayıtlarını yayınlayabilirler. Gerçekleri yazmaya soru sormaya devam edeceğiz.



Halk TV, Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı fotoğrafın da söyleşinin henüz başında, habere konu olay yaşanmadan çekildiğini yazdı…

Halk TV: “KKTC'de Ersin Tatar'la söyleşi: Hangi soruyu sorunca dışarı çıkarıldık?”

Cumhurbaşkanlığı: “Seyhan Avşar’ın iddiaları yalan ve gerçek dışı”