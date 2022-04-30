“Başbakan grubunun baskısı ile imzadan vazgeçtiği için bu Hükümet kurulamadı”

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, Faiz Sucuoğlu’nun, DP ile YDP’nin hazırladığı Eylem Planını imzalamaktan grubunun baskısı ile vazgeçtiği için Hükümet’in kurulamadığını söyledi, Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na görevi iade etmesi gerektiğine işaret etti.

“Bize göre, Sayın Cumhurbaşkanı teamül gereği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına Hükümeti kurma görevini vermeli ve vakit kaybını önlemelidir” diyen Arıklı, Sucuoğlu’nun "Dün öğlene kadar bir şey yoktu. Öğleden sonra ne oldu ise oldu" açıklamasını da ‘talihsizlik’ olarak niteledi.

Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

NELER OLDU?

İşin Özeti; Başbakan Faiz Sucuoğlu DP ve YDP’nin birlikte hazırladığı, kendisinin de düzeltmeler yapıp, Bakanlara dağıttığı 100 Günlük Eylem Planını, anlaşıldığı gibi Güvenoylamasından önce imzalamaktan son anda vazgeçmesi üzerine, iki Partinin yetkili kurulları dün akşam toplanarak Hükümete girmekten vazgeçme kararı aldılar...

MÜDAHALE VAR MI?

Ne müdahalesi. Sayın Başbakan bu sabah bu eylem planını diğer Genel Başkanlarla birlikte basın önünde imzalamaya cesaret edebilse idi, bu Hükümet şu anda güvenoyu almış olacaktı. Sayın Başbakan bu Eylem Planını imzalamaktan grubunun baskısı ile vazgeçtiği için bu Hükümet kurulamadı...

EYLEM PLANINDA YAZILANLAR ZATEN HÜKÜMET PROGRAMINDA VARDI. BU EYLEM PLANINA NE GEREK VARDI?

Çok gerek vardı. Hükumet programları, Hükümetlerin 5 yıl devam edeceği düşüncesi ile çalakalem yazılır ve asla uygulanmaz. Kimse de bunu sorgulamaz. Çünkü Hükümetlerin ömürleri çok kısadır. Biz o programın içinden önemli olanları seçip bunları takvimlendirmek istedik. Böylece hem kamuoyu önünde kendimizi bağlamak hem de Hükümetimizin motivasyonunu yükseltebileceğimizi düşündük...

UBP GRUBU BU EYLEM PLANINA NİYE KARŞI ÇIKTI?

UBP Grubu Eylem Planının içeriğine değil, ortakları tarafından hazırlanıp kendilerine sunulmasına karşı çıktı. Onlara göre "Küçük Ortaklar", bir ağabey konumunda olan "Büyük Ortağa" böyle bir şart sunamazlar. Bu da UBP zihniyetini, yani UBP nin Koalisyonlara bakışını anlatıyor. Onlara göre, Küçük Ortaklar sadece sayıyı tamamlamak için vardırlar. Hükümette onların hassasiyetinin hiç önemi yoktur. Küçük Ortaklar, Büyük Ortağın verdiği ile yetinmek zorundadır.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sayın Faiz Sucuoğlu bu Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı isterse Sayın Sucuoğlu' nu tekrar görevlendireceği gibi, bir başka Milletvekilini de Hükümeti kurmakla görevlendirebilir. Bize göre, Sayın Cumhurbaşkanı teamül gereği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına Hükümeti kurma görevini vermeli ve vakit kaybını önlemelidir.

ÖZET; Sayın Sucuoğlu Milletvekili grubunun baskısına boyun eğmese ve bu belgeyi imzalasaydı, siz bu satırları okurken bu Hükümet kurulmuş olacaktı.

Sayın Sucuoğlunun "Dün öğlene kadar bir şey yoktu. Öğleden sonra ne oldu ise oldu" demesi talihsizliktir. Evet dün öğleden sonra bir şeyler oldu elbette. Olan, Faiz beyin anlaşmaya uymayıp, bu belgeyi imzalamayacağını ortaklarına bildirmesi ile oldu.