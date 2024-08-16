“Başbakan arızalara ‘sabotaj’ diyerek çalışanları suçluyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızalarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Yarkıner, Başbakanın arızalara "sabotaj" deyip, çalışanları suçladığına işaret ederek, tarafsız bir soruşturmanın ülke için yararlı olacağını kaydetti.

Ayer Yarkıner yazılı açıklamasında, “Böyle bir sabotajın savaşan ülkeler tarafından planlanan düşmanca bir eylem değil mi? Bu, KIB-TEK çalışanlarına atılan mesnetsiz bir iftira. Niçin bu iftiraya ihtiyaç duydunuz? Hatadan dönmek daha doğru değil miydi?” ifadelerine yer verdi.

Yarkıner, Polis Genel Müdürlüğü’nün santrallerden bir an önce yağ ve yakıt numuneleri almasını, Kıb-Tek’in tedarik ettiği yakıt raporuyla mukayese ettikten sonra ifadeleri almaya başlamasının uygun olacağını değerlendirdiğini ifade etti.

Numunelerin analizlerinin kendileriyle paylaşılması durumunda makinalardaki arızaların sebebini teknik olarak izah edeceklerini ifade eden Yarkıner, “Sayın Başbakanım, bu sabotaj siz geldiniz geleli mi devam ediyor?” diye sordu.

Başbakan’dan KIB-TEK santrallerinin verimli çalıştırılmaları için randevu talep ettiklerini ifade eden Yarkıner, hiçbir mühendisin de (yönetim kurulundakiler hariç) bunun çalışanların sabotajı olduğunu söylemediğini ifade etti.

“Konunun polise havale edilmesini yerinde ve olumlu bulduk”

“Söylemişse de yalan söylemiştir. İspatı da belgelidir ve mümkündür. Konuyu polise havale etmesini KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak çok yerinde ve olumlu bulduk.” diye konuşan Yarkıner,kendilerinin de birlik başkan ile koordine yaptıktan sonra polise “uygunsuz yakıt ve uygunsuz bakım" sebebiyle yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Başbakan’ın enerji konusunda halen daha ülkenin mühendisleri yerine rant çevrelerine kulak verdiğini öne süren Yarkıner, DG santrallerinin kötü yönetimden hizmet dışı kaldığını ispat edecek bilgi ve belgelere sahip olduklarını savundu.

Tarafsız bir soruşturmanın ülke için yararlı olacağını kaydeden Yarkıner, Başbakan’a bazı sorular yönelterek şöyle devam etti:

“Dışarıdan destek alarak o santralleri tamir edeceğinizi söylediniz. Yine yanlış yapmanın arifesindesiniz. Arıza ne? Ve iddia ettiğiniz sabotaj neydi, etkisi ortadan kalktı mı? Bu sabotajın hangi kötü etkisini gidereceksiniz. Sabotaj varsa neden emareleri ortadan kaldıracaksınız? Bu santrallerin önemini ve değerini maalesef ekibiniz de anlamadı, size de anlatamıyor. Bu arızaları giderecek olan kuruluş 2020 yılından beridir devam eden kuruluş mu? O kuruluş 8 numaranın bakımını da yapan / yaptıran mı? Yaşanan örneklerden de ders almıyorsunuz Sayın Başbakan. O kuruluşun yaptığı bakımdan sonra 8 numaralı makinanın krankının kırıldığını siz bilmiyor musunuz? 7 numaralı santralin bakımını ne zaman kim yaptı? O da yatak sardı. O da mı sabotajdı? Fizibilitesi bitiyor diyerek kablo ile enerji konusunda neden zamanından evvel projenin uygulanacağını söylüyorsunuz? Sayın Başbakan siz neyi ne zaman niçin yapılması gerektiği konularında muhtemelen yanlış bilgilendiriliyorsunuz. Kılavuzunuz yanlış Başbakanım. Wartsila ihalede neden teklif vermedi Sayın Başbakanım? İhaleyi kim yaptı? Wartsila’nın teklif vermemesini neden sorgulamadınız ve Wartsila'ya hesap sormadınız? Wartsila size bakımlar için de mi teklif vermiyor? Neden ? Sayın Başbakanım ülkemizin ihtiyacı demode olmuş GT santralleri değildir. Onları için de yatırım yaptınız diye övünüyorsunuz ama onlar yatırım da değildir. İsterseniz ödediğiniz kira ile üretilen enerjinin maliyetini bir hesaplayınız. Bu GT santralleri normal şartlarda elektrik arz güvenliği için uygun teknoloji olmadığını yönetim kurulunuz bilmiyor mu ki, size bu şekilde açıklama yaptırıyorlar. Değerli Başbakanım SAN-HO GES kurulumu için devlet arazisini veriyorsunuz da oraya KIB-TEK için neden GES kurdurmuyorsunuz? Gerçek bir yatırım ve çağdaş çevre dostu elektrik arz güvenliği kurarak elde edeceğiniz başarı siyasi hayatınız için toplumun takdir edeceği bir başarı depolama da yapılır ve AKSA prangasından ülkeyi kurtarırsınız. Toplumun takdiri ve AKSA’dan kurtulma başarı değil mi sizin için? Sayın Başbakanım, size bunun sabotaj olduğunu söyleyenlerden bir ekip kurunuz ve sizde idari soruşturma yapınız. 7 ve 8 numaralı santrallerin de soruşturmasını yapınız ve sigortaya çalışmayan makina için para ödeyenleri de, AKSA'nın eksik üretimine rağmen fazla üretim ödeyenleri de soruşturunuz. Sahte faturaları da imzasız ödeyenleri de soruşturunuz. Polis de soruştursun. Sayın Başbakanım, sözünüzde durun. Bizden bilgi istersen 24 saat emre amadeyiz.”