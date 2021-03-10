Başbakan anjiyo oldu

Hafif göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran Başbakan Ersan Saner’e anjiyo yapıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide Saner’in başarılı bir anjiyo geçirdiği ve herhangi bir sıkıntıya rastlanamadığını aktardı.

Özyılkan,” Genel durumu gayet iyi, birkaç saate kadar doktorların da uygun gördüğü zaman taburcu edilecek” dedi.

Başbakanlık da Saner'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı:

Başbakan Ersan Saner’e, göğüste baskı şikayeti ile başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı anjiyo yapıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Ersan Saner’e, EKG ve EKO’da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyoğrafi kararı alındığını söyledi.

Başhekim Dr. Özyılkan, “yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir” bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Başbakan Ersan Saner, bugün sabah saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur.

Başbakana yapılan muayene ve ön tetkiklerin ardından tansiyonunun yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Önlem amaçlı Koroner anjiyografiye alınan Başbakan Saner’in kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir problem tespit edilmemiştir.

Sağlık durumu stabil olan ve halihazırda ve gözetim altında bulunan Başbakan Saner'in gün içerisinde taburcu edilmesi planlanmaktadır.

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel Başbakan Ersan Saner'i ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi almış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.