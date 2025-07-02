Başaran Düzgün’ün romanları Lefke ve Güzelyurt’ta tanıtıldı

Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün Öksüz Atlar Ülkesinde ve Pembe Boyalı Oda romanları Lefke ve Güzelyurt’ta düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Yazar okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin düzenlediği Lefke Kültür Evi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını dernek yetkilisi Münevver Ebedi yaptı. Ebedi, Lefke’yi kültürle anılan bir kent yapmak için sürdürdükleri çalışmaları anlattı ve yazar Başaran Düzgün ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde sanatın önemine değindi ve “Başaran Düzgün’ün romanları tarihsel perspektifte bu topraklara tırnağıyla sahip çıkan insanların evrensel ölçülere konu olacak insan hikayelerini kapsıyor” dedi.

CTP Güzelyurt İlçesinin organize ettiği etkinlik merkez binada yer aldı. Çok sayıda kitap severin ilgi gösterdiği etkinlikte açılış konuşmasını yapan Başkan Çağlar Gulamkadir Kıbrıslı Türklerin kültüründe yazılı metinlerin önemli olduğunu belirtti ve “Başaran Düzgün gibi bir yazarı Güzelyurt’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliklerde romanlarıyla ilgili bilgi veren Başaran Düzgün, “edebi üretim yalnızca anlatı kurmakla sınırlamaz; aynı zamanda bir tarih, bir hafıza ve bir vicdan inşasına girişmek gerekir. Romanlarda, sıradan görünen yaşamların ardında yankılanan büyük trajediler, suskunluklara gömülmüş hakikatler ve kolektif bir bellek kaybı vardır. Sadece bireylerin değil; sınırların, dillerin, kuşakların ve kimliklerin hikâyesi vardır. Özellikle ‘Öksüz Atlar Ülkesinde’ ve ‘Pembe Boyalı Oda’ romanları, çok katmanlı bakışın en berrak biçimiyle yansıtmaya çalışır” ifadelerini kullandı.