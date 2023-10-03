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Barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu

Barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu

Türkeli'deki su deposu yakınlarındaki bir mevkide, barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu.

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Türkeli'deki su deposu yakınlarındaki bir mevkide, barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu.

Bölge, polis ve Gönyeli - Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılarak incelemeye alındı.

İlaçları ilk olarak zabıta ekiplerinin bulduğu ve polise haber verdiği ifade ediliyor.

Polis açıklaması şöyle:

Türkeli köyünün Akdağ Mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak polise teslim edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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