Barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu
Türkeli'deki su deposu yakınlarındaki bir mevkide, barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu.
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Türkeli'deki su deposu yakınlarındaki bir mevkide, barkodu kesilmiş şekilde çok sayıda ilaç bulundu.
Bölge, polis ve Gönyeli - Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılarak incelemeye alındı.
İlaçları ilk olarak zabıta ekiplerinin bulduğu ve polise haber verdiği ifade ediliyor.
Polis açıklaması şöyle:
Türkeli köyünün Akdağ Mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak polise teslim edilmiştir.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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