Bariyerlere çarptı, tarlada durabildi

Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Yiğit Yorum Erdoğan yaralandı.

Saat 02.30'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Yiğit Yorum Erdoğan, yönetimindeki LY 395 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrederken, sola meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere çaptı. Çarptıktan sonra kendi etrafında dönerek banket üzerinde bulunan tabelaya ve çelik bariyer başlangıcına da çarpan Erdoğan, boş tarla içerisinde durabildi.

Kaza sonrası yaralanan 22 yaşındaki sürücü, Girne Akçicek Hastanesi'nde görmüş olduğu tedavisinden sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.