“Barışmak için gittikleri kişinin evinde soygun yaptılar”

Lefkoşa-Ortaköy’de kendileriyle barışmak istemediği gerekçesiyle Anthony Martins Idaudu’nun evine giden ve hem müştekiyi darp eden hem de soygun yapan zanlılar P.A.O ve I.Y.Y, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede meselenin detaylarını anlattı. Ergüleç, zanlılar P.A.O, I.Y.Y ve aranan bir kişi ile birlikte 2 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ortaköy’de, bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun evine kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gidip, yatak odası içerisinde konuştukları esnada aralarında çıkan tartışma sonucu müştekiyi darp ettiğini ve bu esnada yatak üzerinde duran 5 bin TL nakit parayı ve Iphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçu işlediklerini anlattı.

Polis, soygun sonrasında zanlıların müştekiyi zorla evden çıkarıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürüp bıraktığını ve gelen taksiye binerek uzaklaştıklarını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar P.A.O ve I.Y.Y’yi tespit ederek tutukladığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aran bir şahsın olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.