"Barışın hüküm sürdüğü, eşitliğin ve adaletin herkes için geçerli olduğu bir dünya hayal ediyorum"

Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Neşeli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Okul öncesi öğretmenliği yolunda ilerlemeseydim, psikolog olmayı çok isterdim. İnsanları ve davranışlarını anlamlandırmak, onların kalbine dokunarak rehberlik etmek benim için çok değerlidir.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda gündemimi en çok meşgul eden, son sınıfın yoğun temposu ve hayatın getirdiği gelecek kaygıları. Tüm bunların arasında, sevdiklerime yeterli zamanı ayırmaya çalışmak.

Kayıtsız kalamadığım şey.. Adaletsizlik ve haksızlık gibi durumlara kayıtsız kalmak benim için çok zor. İçinde bulunduğumuz ülke ve dünyanın daha adil olabileceği düşüncesi, değişim arzumun her geçen gün artmasına neden olur.

En büyük pişmanlığım.. Yaşadığım her deneyim, beni bir şekilde daha iyi bir insan yapmak ve bana bir şeyler öğretmek için bir fırsattır. Pişmanlık duyduğum hiçbir şey yok.

En büyük sevincim… Birilerine iyi geldiğimi bilmek, öğrencilerime bir şeyler katabilmek, sevdiklerimin sağlıklı olduğunu görmek… Hayatın bana sunduğu bu sevinci, hiçbir şeyle değiştiremem. Zor zamanlarda hatırlamak gerekir ki, sevgi hayatın her anında vardır.

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımın dönüm noktası 2020 yılıydı. O zaman, gerçekten çok istersem her şeyi başarabileceğimi fark ettim. Bir kişiyle bile çok şey değişebilir, tıpkı kelebek etkisi gibi. O dönem, hayatta istediğim her şeyin peşinden gitmeye karar verdim.

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap… Otostopçunun Galaksi Rehberi (okuması fazla uzun sürdü)

En keyif aldığım müzik… Fazla karışık bir çalma listem var her an her şeyi dinleyebilirim…

En son izlediğim film… Cebimdeki Yabancı

Kendim için son aldığım şey… Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan kitabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Giyilmeyen giysiler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti Nereye olduğu fark etmez.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fevri kararlar ve fevri davranışlarımı değiştirip çevremin kalbini kırmamayı çok isterim tabii????

Kendimde beğendiğim özellik… Yaşadığım olaylarda ilk önce anlayışlı ve düşünceli olmaya çalışırım. İnsanların davranışlarını anlamaya çalışırken empati kurarım ve saygı göstererek yaklaşmaya özen gösteririm.

Olmasa da olur… Çocukların ve hayvanların zarar görmesi… Lütfen hiç olmasın.

Olmazsa olmaz… Sevgi, anlayış ve saygı… Tüm hayatıma yön verir.

En iyi yaptığım yemek… Hemen lazanya tarifimi verebilirim.

Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünya, barışın hüküm sürdüğü, eşitliğin ve adaletin herkes için geçerli olduğu bir dünya. Çocukların güven içinde büyüdüğü, gelişmeye ve öğrenmeye açık toplumlardan oluşan bir dünya. İnsanların esnek, empatik ve anlayışlı olduğu, hayvanların haklarına saygı duyulduğu, kadınların eşit haklarla değer bulduğu bir dünya. Ve en önemlisi, öğretmenlerin toplumda hak ettikleri değeri bulduğu, eğitimle ışık tutulan bir dünya.

Aşk benim için… Güven. Âşık olduğunuz insana tamamen güvenirsiniz ve onun sizi incitebileceği riskini almak, kalbinizi ona teslim etmek, en büyük cesarettir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Thewizardliz. Beni bir sarsa her şey düzelir gibi.

Görmek istediğim yer… Norveç… 777 Manifest

Mutlaka yapmak istediğim.. Temelde çocuklardan başlayarak aile ve topluma kadar uzanan değişimi yaratabilecek çalışmalarda yer almayı çok isterim.

Son olarak söylemek istediklerim… İnsan asla umudunu kaybetmemeli. Zorluklar, değişimin ve büyümenin kapıda olduğunu gösterir. İnsan zarar gördüğü yerden uzaklaşmayı, kendine saygı duyduğundan başkasına hayır demeyi bilmeli. Ne hak ettiğini, kendi değerini bilmeli. Daha iyisine ulaşabileceğini, gelişebileceğini ve kendi için en iyi ilacın yine kendisi olduğunu bilmeli. Her düşüş, bir yükselişe zemin hazırlar; hayatta her zaman neşe, umut ve yeni başlangıçlar vardır.