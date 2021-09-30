Barışer’in otopsi sonucu: “Kaza öncesi kalp krizi”

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Barışer'e otopsi yapıldı.

Polis, Barışer’in kaza öncesi kalp krizi geçirdiği ve geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak, göğüs ve kaburga kemiklerinin kırıkları ile organ kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis’ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“29.9.2021 tarihinde Gazimağusa'da yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin, "kaza öncesi geçirmiş olduğu kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Mağusa’da ölümlü kaza