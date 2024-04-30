CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bu yıl da ekonomik krizin gölgesinde kutlanacağına işaret etti, “Özel sektör emekçilerini yok sayan, asgari ücretliyi açlığa mahkum eden zihniyete karşı CTP olarak, özelde sendikal örgütlenmenin sağlanmasına sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Yazılı açıklama yapan Akansoy, “Çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz” dedi.

“Barışa ve emeğe sahip çıkmak için haydi 1 Mayıs’a” diyen Akansoy, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyeceklerini ifade etti.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. Alım gücünün düştüğü, gençlerin gözlerini göç yollarına diktiği, enflasyonun patlama yaptığı, emekçi halkın zor günler geçirdiği günümüzde, 1 Mayıs’ta birlikte yürüyeceğiz, birlikte ses vereceğiz.

Tüm temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiş, emekçinin alım gücü günden güne düşmüştür. Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki adına “hükumet” denen yapı tarafından alınmamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi gün geçmiyor ki; bir konuda yolsuzluk, usulsüzlük ortaya çıkmasın. Diploma skandalı, elektrik kurumunda yolsuzluk, ilaca erişimde zorluk, yani hayatın her alanında kaos ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin eseridir!

Özel sektör emekçilerini yok sayan, asgari ücretliyi açlığa mahkum eden zihniyete karşı CTP olarak, özelde sendikal örgütlenmenin sağlanmasına sonuna kadar destek olacağız.

Çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz.

Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz.

Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz. Haydi, 1 Mayıs’a!”