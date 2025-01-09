“Barış ve çözüm için çabalarımıza devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs müzakerelerinde yıllardır devam eden belirsizliklerin, adanın her iki tarafında da hayal kırıklığı yarattığını ancak barışa ve çözüme olan inançlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Maviş, "Çözüm ve federasyon temelinde bir anlaşma, yalnızca geçmişin acılarını telafi etmekle kalmayacak, aynı zamanda ortak bir geleceği inşa etme yolunda bize güçlü bir başlangıç sunacaktır." dedi.

Yaklaşan 5+1 konferansı ve liderler arasındaki görüşmelerin yeni bir ivme yakalanması açısından önemli olduğunu vurgulayan Maviş, bu süreçlerin anlamlı sonuçlara ulaşabilmesi için somut ve kararlı adımların atılması gerektiğini belirtti. "Adada bölünmüşlüğü pekiştiren sınırların, daha fazla geçiş kapısının açılmasıyla aşılabileceğine inanıyoruz. Toplumlarımızın daha fazla etkileşim kurması, ortak bir anlayışın oluşmasında kilit bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Maviş, Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrar için yegâne yol olduğunu ifade ederek, barışın ve çözümün aynı zamanda gençler için daha güçlü bir gelecek anlamına geldiğini hatırlattı. Çözümün, uluslararası hukukun parçası olmayı ve Avrupa Birliği ile bütünleşmiş bir ada gerçeğini beraberinde getireceğini söyledi.

"Kıbrıs’ın geleceği, bölünmüşlük yerine birlikten doğacak güçte yatıyor." diyen Maviş, toplumlarını bu inanç doğrultusunda birleştirmeye devam edeceklerini ve barış için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını belirtti.