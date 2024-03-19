Barış Sel'e 3 gün tutukluluk

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’de başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı 3 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Ethem Hoca, 5.2.24 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan idari soruşturma sonucunda okul yetkilisinin ifadesinde zanlı Mahmut Barış Sel ile ilgili usulsüz not girişleri yapılarak, İşletme Bölümü’nden yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiğini kaydetti.

Zanlının 18 Ocak 2023 tarihinde log (öğrenci kayıt sistemi) girişi olmasına rağmen geriye dönük 9 ders notunun gelişigüzel girildiğini, 10 Mayıs tarihinde ise tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilerek 19 Haziran 2023’de mezun edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 11.5.23 tarihinde geçici olarak mezuniyet ve transkribi Polis Genel Müdürlüğü ‘ne sunarak barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlıya bu konuda izahat sorulduğunda Serdal Gündüz’e tez sunduğunu söylediğini mahkemeye aktaran polis, Serdal Gündüz’den alınan ifadede ise söz konusu teslim almadığını, teslim edildiyse endüstriye teslim edildiğini söylediğini kaydetti.

Tahkikatın devam ettiğini kaydeden polis zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.