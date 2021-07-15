Barış Rotary Kulübü’nün düzenlediği Barış Filmleri Festivali başlıyor

“Barışın İzinde” temalı festival, 1 Ocak 2020’den sonra tamamlanmış, en fazla 15 dakikalık kısa belgesel ve kısa filmlere açık olacak.

Barış Rotary Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre değerlendirmeler dört ayrı kategoride yapılıyor: Kısa film, kısa film (öğrenci), kısa belgesel ve kısa belgesel (öğrenci).

Festivale gönderilecek filmler için son başvuru tarihi 15 Aralık 2021, ödül töreni tarihi ise 19 Şubat 2022 olarak açıklandı.

Festival çağrısının tam metni şöyle:

“Barış Rotary Kulübü olarak savaşlara “hayır” diyoruz ancak savaşın olmaması barışın olduğu anlamına gelmemektedir. Barış Filmleri Festivali, sadece doğrudan şiddete değil, aynı zamanda sistem düzeyindeki eşitsizlik ve adaletsizliklere ve bunları doğallaştıran söylemlere yönelik farkındalığın küresel düzeyde arttırılmasını amaçlamaktadır.

Tüm dünyadan amatör ve profesyonel kısa film ve belgesel yapımcılarını; çatışmalardan etkilenen insanların öykülerini ve çatışmaların yaralarını sarmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını anlatmaya çağırıyoruz”.