‘Barış için tüm yollar açılsın!’

Bu Memleket Bizim Platformu, Barış İçin İki Toplumlu İnisiyatif ve çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması için iki toplumlu eylem düzenliyor.

Eylem, 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 11:30’da Lefkoşa, Kuğulu Park’ta gerçekleştirilecek.