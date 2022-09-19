Barış için bu kez Yeşil Hat’tı “zig-zaglar” çizerek yürüyecekler

“Kıbrıs’ı yürüyerek birleştirmek” adına, daha önce Karpaz’dan Afrodit Kayası’na yürüyen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ile Kıbrıslı Rum Stavros Georges, bu kez Yeşil Hat’tı güzergâh olarak belirleyecek ve geçiş noktalarından “zig-zaglar” çizerek yürüyecek.

2018 yılında, kendi ifadeleriyle “güneşin, adaya ilk vurduğu nokta” olan Karpaz’dan yola çıkan ve güneşin temas ettiği son nokta olan Baf’taki ‘Afrodit Kayası’na kadar yaklaşık 400 kilometrelik yolu, ‘Kıbrıs’ta barış’ için yürüyerek kat eden Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ile Kıbrıslı Rum Stavros Georges, yeni bir yürüyüşe hazırlanıyor.

İkili, Eylül 2023’te yapacakları ikinci yürüyüşlerinde bu kez Yeşil Hat’tı, yani ara bölgeyi güzergâh olarak belirleyecek ve geçiş noktalarından “zig-zaglar” çizerek yürüyecek.

Geçiş noktalarından birinden güneye, bir diğerinden de kuzeye geçecek olan ikili, yürüyüşe Mağusa’dan başlayacak.

Toplamda 9 geçiş noktasını, “Kıbrıs’ı yürüyerek birleştirmek” adına yürüyecek olan Adal ile Georges, 200 kilometrelik yolu 7 günde tamamlamayı hedefliyor.