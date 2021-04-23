Barış için ateş Lefkoşa’da yandı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine bugün devam etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine bugün devam etti.
‘Barış Ateşi’ etkinliğini Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de gerçekleştiren CTP, son olarak Lefkoşa’da yakarak federal çözüm vurgusunu yineledi.
Lefkoşa Gençlik Merkezi’ndeki ‘Barış Ateşi’ etkinliğine Cumhuriyetçi Tük Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda milletvekili katıldı.
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