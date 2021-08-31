“Barış, herkesin haklı ve meşru talebidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CTP Basın Bürosu tarafından yayımlanan mesajda, “CTP gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyada barış için uzun soluklu yoluna devam ederken, bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve kapsamlı federal çözüme doğru adımlarını yoğunlaştıracaktır. Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ta ve dünyada barış, bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline gelmiştir. Bir yandan Ortadoğu’nun sönmeyen ateşi, diğer yandan dünyanın dört bir yanında barış içinde bir arada yaşama imkanını tehdit eden girişimler, barış sevdalılarının bu dönemde her zamankinden de fazla dayanışma ve birlik içinde mücadele etmelerini zorunlu kılmaktadır.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur. Bugün çözüm adına ortaya atılan “iki devletli çözüm” tezi, çözümü değil, çözümsüzlüğü ve ayrılıkçılığı körüklemektedir. Çözümsüzlüğün Kıbrıs Türk toplumuna hiçbir faydası yoktur. Kıbrıs Türk toplumu uluslararası toplum ve uluslararası hukuk içerisinde onurlu bir şekilde yer almak istemektedir. Kıbrıs’ta barış adına yapılacak olan her girişim, toplumların hassasiyetlerini dikkate alarak atılacak her adım bizi bu hedeflere yaklaştırırken, aksi adımlar ise bizleri dünyadan soyutlayacak, sonu bilinmez mecralara sürükleyecektir.

CTP gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyada barış için uzun soluklu yoluna devam ederken, bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve kapsamlı federal çözüme doğru adımlarını yoğunlaştıracaktır. Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir. Kalıcı, adil ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüm, adanın ve bölgenin istikrar, huzur ve güvenlik modeli olacaktır. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi kararlılıkla barışı savunmaya devam edecektir.

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışı tüm Kıbrıs’ta dünyada hakim kılana kadar yılmadan mücadele edeceğimizi yineler, BM tarafından Dünya Barış Günü ilan edilen 1 Eylül’de, küresel ateşkesin bir gün değil her gün için ilan edildiği, silahların gömüldüğü bir dünya dilediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.”