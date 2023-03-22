Barış Gücü Pile’de devriyeyi artırdı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Pile’de yakın geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle, Pile’deki devriyelerini artırdığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün açıklaması şöyle:

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün UNPOL polis gücü, ara bölgede yasal düzenin korunmasından sorumlu olduğundan özellikle Pile'deki yakın geçmişte meydana gelen olaylar nedeniyle Pile'de devriyelerini arttırmış bulunuyor...

Ve Pile'de yaşayanlarla bir araya gelerek durumu yakından takip ediyor..."