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Barış Ateşi Girne’de alevlenecek

Barış Ateşi Girne’de alevlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi etkinliğini bu yıl yine düzenliyor.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi etkinliğini bu yıl yine düzenliyor.

7 Ocak Cuma (yarın) akşamı Girne Barış Parkı’nda düzenlenecek etkinlik, saat 19.30’da başlayacak. Etkinliğe tüm gençler ve yurtseverler de davet edildi.

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