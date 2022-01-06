Barış Ateşi Girne’de alevlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi etkinliğini bu yıl yine düzenliyor.

7 Ocak Cuma (yarın) akşamı Girne Barış Parkı’nda düzenlenecek etkinlik, saat 19.30’da başlayacak. Etkinliğe tüm gençler ve yurtseverler de davet edildi.