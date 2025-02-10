Barış aktivistleri DiCarlo’yu karşıladı

Barış aktivistleri, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşmek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu karşıladı.

Kıbrıs Türk Barış Derneği, daha önceki temsilcilerin geçişlerinde olduğu gibi, federal çözüm vurgusu yapan pankartları ve bayrakları ile DiCarlo'yu Ledra Palas geçiş noktasında karşıladı.

Geçiş sırasında yavaşlayıp pankartları okuyan DiCarlo ve yanındakiler eylemcileri selamladı.