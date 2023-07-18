Barış aktivisti-Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisantu’ya onur ödülü

Murat OBENLER

Bu yıl 17-23 Temmuz tarihleri arasında 6.kez düzenlenen Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali (AEI Film Festival), 14 ülkeden 37 filmi sanatseverlerle buluşturuyor.

Bir hafta boyunca gösterilecek belgeseller yanısıra birçok paralel kültürel etkinlikle de desteklenen ve sinema ve kültürün buluştuğu bir çekim merkezi oluşturan festivalin kurucusu ve yönetmeni Stavros Papageorgiou’nun açılış konuşması ile başlayan etkinliğin ilk gecesinde sinemacı Hristos Auıovammitns’in sunumu sonrasında Barış aktivisti-Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisantou’ya onur ödülü takdim edilirken kendisinin “Detail in Cyprus” adlı belgeselin gösterimi de yapıldı.

Açılış töreni tarih araştırmacısı Hrisantos Hrisantou’nun sunumuyla gerçekleşen nadir görsel-işitsel malzeme aracılığıyla geçmişteki Kıbrıs’ın sosyal yaşamına ışık tutan Yunanistan Strovolos Sineması’ndaki Dans Partisi (31 October 1959) filmi gösterimi ile son buldu.



Papageorgiou: “Kültürün sinema sanatıyla buluştuğu festivalimize tüm katkı koyanlara teşekkürler”

Festival kurucusu ve yönetmeni Stavros Papageorgiou, AEİ tarafından organize edilen festivale önemli destekleri olan Bank of Cyprus Kültürel Vakfı ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli elçilikler, Lefkoşa Belediyesi, medya destekçilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına 14 ülkeden 37 belgesel gösterimi ve paralel etkinlikler ile sinema sanatı ile kültürün harmanlanacağı 7 günlük buluşmanın açılışına katılan sinemaseverlere de teşekkür ederek devam etti.

14 ülkeden 30 belgeselin En İyi Belgesel, AEİ Ödülü,En İyi Yönetmen,En İyi Senaryo,En İyi Görüntü Yönetimi ve Kıbrıs 1974 Hatırası Ödülü(Kıbrıs'ın barış içinde bir arada yaşaması ve yeniden birleşmesi için iki toplumdan insanların çabalarını anlatan bir belgesele verilecek) için yarışacağı ve Seyirci ödülleri ile Onur Ödülünün de verileceği festivalin bu yıl da hibrit olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Papageorgiou gösterimlerin Kıbrıs Bankası Kültürel Vakfı’nın Güney Lefkoşa’daki Fenaromeni bölgesindeki alanında 17:00-23:00 saatleri arasında yer alacağını (iç alan-ilk kat ve dış alan) kaydetti.

Festival başlangıç tarihinden sonraki 2 hafta içinde filmlerin tüm dünyaya açık olacak şekilde festivalin dijital platformu olan https://watch.eventive.org/aeifilmfestival2023 adresinden izlenebileceğini de belirten festival yönetmeni, Kıbrıs görsel arşivine yaptığı değerli katkılar ve hem belgeselleri hem de sinema filmleriyle ülkedeki bağımsız sinema kültürünün ileriye taşınmasına ciddi katkıları olan Panikos Hrisantou’ya onur ödülü vermekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi.



Gösterimler Lefkoşa Surlariçi’ndeki Kıbrıs Bankası Kültürel Vafkı’nda

Kültürel Vakfı’nın Güney Lefkoşa’nın Fenaromeni bölgesindeki alanında 17:00-23:00 saatleri arasında yer alacak gösterimlerde aralarında Türkiye’den iki ve Kıbrıs’tan 12 belgeselin de yer aldığı 14 ülkeden (Kıbrıs, Yunanistan,Türkiye, İspanya,Ukrayna, Fransa,İtalya, Şili,İsrail,Romanya, İngiltere ve Bulgaristan) filmler gösterilecek.

Çocuklar için interaktif atölyeler, fotoğraf sergisi gibi yan etkinliklerin de yer alacağı festival 23 Temmuzdaki ödül töreni ve Amalgamation Choir konseri ile sona erecek. Festivalde “CINeEDUCATION” bölümü de yer alacak.;

Arkeoloji, etnografya ve tarihe odaklanan festival, bu özel tematik çerçeveye giren ve festivalin felsefesiyle uyumlu kaliteli belgeseller göstererek hem Kıbrıs'ın hem de katılımcı ülkelerin zengin kültürel mirasını bir kez daha sergilemeyi hedefliyor. Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından uluslararası kabul görmüş festivaller arasında yer alan festival filmleri ünlü yazar, tarih profesörü ve yönetmen Pedro Olalla başkanlığındaki seçkin isimlerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek.