Barınma, yardım ve gönüllü ekiplerle destek çağrısı yaptı

AKEL, Limasol’un dağlık kesiminde süren yangın felaketi karşısında halk dayanışmasının önemine dikkat çekerek, PEO ve Halk Hareketi ile birlikte ilk müdahale adımlarını duyurdu.

Yangının etkili olduğu bölgelerde halkın zarar görmemesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen AKEL, başta barınma, temel ihtiyaç malzemeleri ve gönüllü destek olmak üzere çeşitli alanlarda girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, PEO’nun Pelendri’deki dinlenme tesislerinin, Sivil Savunma ve yerel otoritelerin kullanımına açıldığı, bölge sakinlerinin barındırılması için hazır hâle getirildiği belirtildi.

Bu sabah itibarıyla PEO’nun Limasol’daki binasında temel ihtiyaç malzemelerinin toplanacağı bir merkez de faaliyete geçti. Yangınlara karşı AKEL’in oluşturduğu gönüllü ekiplerin de hazır bekletildiği duyurulan açıklamada, bu ekiplerin yangınla mücadele çalışmalarına destek olmak üzere yetkililerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan, AKEL kadrolarından oluşan başka bir ekibin de muhtarlarla iş birliği içinde zarar gören bölgelerde zarar tespiti ve halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi için sahada olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Amaç, devletin hızlı ve eksiksiz bir şekilde müdahale etmesini sağlamaktır.” denildi. Yardım ve bilgi için iletişim numaraları şu şekilde paylaşıldı: (+357) 25 370404 ve (+357) 25 443000.