Barikatı yıkıp kuzeye geçen şahıs cezaevine gönderildi

Ledra Palace geçiş noktasında, polisin dur uyarısına uymayarak aracıyla bariyere zarar vererek Kırbıs’ın kuzeyine geçen A.N. isimli şahıs bugün mahkemeye çıkarıldı.

A.N. çıkarıldığı mahkemedeki teminat duruşması sonrasında davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere cezaevine gönderildi.

Dün meydana gelen olay sonucu, geçiş noktasındaki bariyer zarar gördü.

Ledra Palas geçiş noktasından sadece "diplomatik" araçların geçişine izin veriliyor. Sivil araçların geçişi, yasak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olay sonrası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (MOBESE) kayıtları yardımı ile yakalanan söz konusu şahıs, tutuklanmıştı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, önce Kıbrıs Rum polisinin uyarılarını dinlemeyerek ara bölgeye girdi, ardından da Kıbrıs Türk polisinin uyarılarına kulak asmadan, bariyeri yıkıp geçti.

BARİYER ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ ANLAR...

Söz konusu şahsın bariyeri yıktığı anlar, MOBESE kayıtlarına yansımıştı...