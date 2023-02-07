Barçın’dan hükümete İmar Yasası tepkisi: “Yatacak yeriniz yok”

Yurttaşın, Adıyaman’daki enkaz altında bulunan çocuklardan haber beklediği sırada, UBP – YDP – DP Hükümeti, Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını talep eden yasa değişikliğini Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Söz konusu sevki gündeme getiren CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Yatacak yeriniz yok” başlığıyla yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Halkın sağlığını ikinci plana atıp, Rant Çevrelerinin çıkarlarını daha da artırmaya yönelik mevcut yasadaki 'hukuki engelleri' ortadan kaldırmayı amaçlayan ve hem de böyle bir dönemde, Şehir Plancıları Odası ile de görüşmeden İmar Değişiklik Yasası'nı Meclise sunan UBP-DP-YDP Hükümeti…”