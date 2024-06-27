Barçın: “T&T borcunu ödemediği için KIB-TEK akaryakıt alımı için borçlanmaya gidiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlanmaya gittiğini açıkladı.

Barçın’ın Resmi Gazete kararını da paylaştığı açıklamada, “Yatacak yeriniz yok; insan içine çıkmaya da utanmazsınız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile UBP, DP ve YDP; Turanlı'nın Kıb-Tek'e olan 100 Milyon TL'ye varan borcunu tahsil etmediği için kurumu Akaryakıt alımı için 130 Milyon TL + Faiz ile borçlandırma kararı aldı.

Bunun halka zam olarak ileride yansıyacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Yatacak yeriniz yok; insan içine çıkmaya da utanmazsınız...”