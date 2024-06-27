Barçın: “T&T borcunu ödemediği için KIB-TEK akaryakıt alımı için borçlanmaya gidiyor”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlanmaya gittiğini açıkladı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlanmaya gittiğini açıkladı.
Barçın’ın Resmi Gazete kararını da paylaştığı açıklamada, “Yatacak yeriniz yok; insan içine çıkmaya da utanmazsınız” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle:
“Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile UBP, DP ve YDP; Turanlı'nın Kıb-Tek'e olan 100 Milyon TL'ye varan borcunu tahsil etmediği için kurumu Akaryakıt alımı için 130 Milyon TL + Faiz ile borçlandırma kararı aldı.
Bunun halka zam olarak ileride yansıyacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Yatacak yeriniz yok; insan içine çıkmaya da utanmazsınız...”
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Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Devrim Barçın