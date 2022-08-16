Barçın: “Töre'nin açıklamaları gerçeklerden uzak ve gündemi değiştirmeye yönelik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, “Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin dün hakkında resmi olarak yaptığı açıklamanın, tamamen gerçeklerden uzak ve gündemi değiştirmeye yönelik bir açıklama olduğunu” belirtti.

Barçın yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar tek bir divan toplantısını kaçırmadığını ve tam katılım gösteren bir milletvekili olduğunu kaydetti.

Barçın, “11 Ağustos Perşembe günü fiili olarak toplantıya katılamama nedenim ise keyfi bir davranış sebebiyle değil, belediyelerin kapatılmasına ilişkin yasa tasarısının, üyesi olduğum komitede görüşüldüğü sırada divan toplantısı yapılma kararının alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

Meclis’te komite toplantısında olduğu bir sırada bilinçli olarak toplantıya katılım sağlayamaması adına komite toplantısı ile aynı saate divan toplantısı konduğunu savunan Devrim Barçın, bu sebeple divan toplantısına katılım imkanı olmadığını ifade etti.

Daha sonra 13 Ağustos 2022 tarihinde Meclis’ten resmi olarak divan üyelerine bildirim yapıldığını belirten Barçın, bildirimi şöyle paylaştı:

“Sayın üyelerimiz, Perşembe günkü toplantımızda, divan olarak şifai şu görüş alınmıştır...

Ülkemizi spor, kültür, sanat, bilim ve müzik alanlarında yurtdışında temsil eden ve başarılı olan yurttaşlarımızı çalışmalarından dolayı teşvik ve onur etmek amacıyla meclis madalyası ve meclis rozeti takdim edilecektir.

Bu vasıflara uyan kişileri belirleyerek isimleri divana sunmamız rica olunur.”

Barçın, bu mesaj üzerine divan üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile yaptığı görüşme sonrası divan toplantısında, “Meclis Madalyası” verilmesi yönünde bir divan kararı olmadığını sadece bir ön görüşme yapıldığını, eski Meclis Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ile yaptığı görüşmede de daha önce kendi döneminde ve öncesinde böyle bir uygulama yapılmadığı bilgisinin tarafına iletildiğini kaydetti.

56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası uyarınca kimlere hangi koşullar çerçevesinde ve kimler tarafından madalya verileceğinin yasanın 4’üncü maddesinde düzenlendiğini ifade eden Devrim Barçın, madalya takdiminin ancak Bakanlar Kurulu kararı ile yasanın uygun gördüğü çerçevede verilebildiğini belirtti.

“Gayri yasal bir şekilde isim talep ediyor”

CTP Milletvekili Barçın, “Meclis Başkanı Zorlu Töre, hiçbir resmi divan kararı olmamasına karşın ‘Meclis Madalyası’ verilmesi için yukarıda paylaştığım resmi bildirimde de görüldüğü üzere divan üyelerinden, gayri yasal bir şekilde isim talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

Alanında uluslararası başarı gösteren yurttaşların madalya ile onure edilmesinin önemli olduğunu belirten Barçın, bunun devlet tarafından yapılmasının ise yasal zorunluluk ve sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Halkın her geçen gün ekonomik sıkıntılar altında ezildiği bir dönemde, gündemi değiştirme çabası içinde olan Sayın Töre, bu kez de ‘madalyalara’ sarılmıştır” diyen CTP Milletvekili Barçın, şunları kaydetti:

“Yönetsel sıkıntıların baş gösterdiği bir dönemde, sorunların çözümü adına üretilmesi gereken o kadar karar varken hiçbir adım atılmamakta, insanlar açlığa mahkum edilmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, kişisel ego tatmini üzerinden, gayri yasal bir şekilde ‘Meclis Madalyası’ verilme talebi, halkla adeta dalga geçmektir.”