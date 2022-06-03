Barçın: Mutfak yanıyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yüksek enflasyon rakamlarına dikkat çekti, “Mutfak yanıyor” dedi.

Türkiye’de enflasyonun 24 yılın en yüksek oranına ulaşarak, yüzde 73.50’ye dayandığını açıklayan Barçın, Kıbrıs’ın kuzeyinde henüz enflasyon rakamlarının açıklanmadığını hatırlattı.

Sorunun Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade eden Barçın, “Sorunu doğru tespit etmezsek, çözümü asla bulamayacağız” şeklinde konuştu.

Barçın, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokole de değinerek, “kamu personel rejimi, emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi” yönünde ifadeler bulunduğunu hatırlattı.

Bu konuda vatandaşların ciddi tedirginlik yaşadığını dile getiren Barçın, Maliye Bakanlığı’nda hayat pahalılığı ödeneğinin kesintili yapılması için çalışma talimatı verildiğini aktardı.

Atun: Emekli maaş veya ikramiyelerden kesinti yok

Maliye Bakanı Sunat Atun, emekli maaş veya ikramiyelerden herhangi bir kesintinin olmayacağını, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı ödeneğinin ne olacağını sorusu üzerine Bakan Atun, “elimizdeki kaynağın en iyi şekilde kullanılması yönünde çalışmalar sürüyor. Kazanılmış haklara dokunmayacağız” dedi.

Atun, enflasyonun küresel olarak bütün ülkelerin sorunu olarak değerlendirdi, temel nedenine bakmak gerektiğine işaret etti.

Barçın’dan Atun’a: Emeklilik Reform Planı nedir?

Atun’un konuşması devam ederken, CTP Milletvekili Devrim Barçın, yerinden söz aldı, “Emeklilik Reform Planı nedir?” diye sordu. Bakan Atun, “aktüeryal dengenin gözetilmesiyle alakalı bir anlayıştır” şeklinde konuştu.

Taçoy: Ne emeklilik yaşı yükseltiliyor, ne de vergi alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “ne emeklilik yaşı yükseltiliyor, ne de vergi alınacak” şeklinde konuştu, “Aktüeryal hesaplama yapmak istiyoruz” dedi.

“Bu ülkenin, bu konularla uğraşacak vakti yok. İlk aşamada Genel Sağlık Sigortası’na odaklanmalıyız” diyen Taçoy, 7 milyar 500 milyon TL’lik öz sermaye olacağını, bu paranın 2.2 milyar TL’sinin yıl sonu itibariyle nakit olarak bankalarda oluşacağını, geriye kalanın ise devletten alacak olacağını kaydetti.

Taçoy, maaş alan kişilerin yaş dağılımını da paylaşarak, “90 yaş üstü bin 150 kişi, 80-85 yaş aralığında bin 250 kişi, 80 yaş üzeri 8 bin, 70 yaş üzeri ise 20 bin kişi maaş alıyor” dedi.