Barçın: KIB-TEK’in 2023 bilançosu geçti, 2020-2021 bilançosu nerede?

CTP Milletvekili Devrim Barçın, KIB-TEK’in 2023 bilançosunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ancak kurumun 2021 ve 2022 bilançosunun ortada olmadığını, nerede olduğunu sordu.

KIB-TEK’in geçmiş yıllara ait mali durumuna yönelik bilgi veren Barçın, bağımsız denetçilerin kurumun 2019-2020 yıllarına ait bilançolarında banka kredi ve mevduat hesaplarının tümüne doğrulama temin edilemediğine dair yazı yazdığını açıkladı.

Barçın, “Bu ne demektir? Hırsızlık var demektir. Bunların hesabını vereceksiniz” dedi.