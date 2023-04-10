Barçın: KIB-TEK’in 2023 bilançosu geçti, 2020-2021 bilançosu nerede?
CTP Milletvekili Devrim Barçın, KIB-TEK’in 2023 bilançosunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ancak kurumun 2021 ve 2022 bilançosunun ortada olmadığını, nerede olduğunu sordu.
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CTP Milletvekili Devrim Barçın, KIB-TEK’in 2023 bilançosunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ancak kurumun 2021 ve 2022 bilançosunun ortada olmadığını, nerede olduğunu sordu.
KIB-TEK’in geçmiş yıllara ait mali durumuna yönelik bilgi veren Barçın, bağımsız denetçilerin kurumun 2019-2020 yıllarına ait bilançolarında banka kredi ve mevduat hesaplarının tümüne doğrulama temin edilemediğine dair yazı yazdığını açıkladı.
Barçın, “Bu ne demektir? Hırsızlık var demektir. Bunların hesabını vereceksiniz” dedi.
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Etiketler : meclis, Devrim Barçın