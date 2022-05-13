Barçın: “Kaynak gelmese bile ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi mümkün”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, bütçenin 422 milyon TL artıda olduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak gelmese bile ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Barçın, ülkede kaynak sıkıntısı bulunmadığını, aslında kaynağın var olduğunu ancak kayıt dışılıkla mücadele edilmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından toplanamadığını kaydetti.

Barçın, gelirin adil bir şekilde dağıtılması yönünde siyasi irade gösterilemediğini, kaynak sorunun nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtti.

Devrim Barçın, şöyle devam etti:

“KKTC Maliye Bakanlığı resmi verilerine göre Nisan 2022 Sonu itibariyle, askeri harcamalar da dahil (194 Milyon TL) Türkiye'den herhangi bir kaynak akışı olmamasına rağmen Genel Gelir/Genel Gider dengesinde bütçemiz artı 227 Milyon TL, Yerel Gelir/Yerel Gider dengesinde ise bütçemiz artı 422 Milyon TL vermiştir. Bunun yanında Nisan ayında Genel Gelir/Genel Gider dengesinde bütçemiz artı 122 Milyon TL, Yerel Gelir/Yerel Gider dengesinde ise bütçemiz artı 175 Milyon TL vermiştir”Mayıs ayında ise bankaların ve finans kooperatiflerinin ise ciddi miktarda Geçici Kurumlar Vergisi ödemesi olacağına işaret eden Barçın, “Özetle bu ülkede kaynak vardır. Sorun kayıt dışılıkla mücadele edilmemesi nedeniyle gerçek miktarda kaynağın Maliye tarafından toplanamaması ve gelirin adil bir şekilde dağıtılması yönünde siyasi irade gösterilememesi sorunudur” ifadelerini kullandı.